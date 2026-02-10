تردد قناة البصرة الجديد 2026 على نايل سات:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 مساءً - تواصل قناة البصرة 365 تقديم محتوى إعلامي مميز للمتابعين داخل العراق وخارجه، حيث أعلنت الإدارة عن تحديث تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بهدف تحسين جودة البث وتوسيع نطاق المشاهدة، بما يتماشى مع التطورات التقنية الحديثة ويلبي اهتمامات الجمهور الباحث عن محتوى متنوع ومتميز.

التردد الجديد لقناة البصرة 365 على النايل سات

التردد: 11391.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

محتوى قناة البصرة 365

تقدم قناة البصرة 365 محتوى إعلامي متوازن ومتعدد يشمل الأخبار المحلية والدولية، إلى جانب بث برامج ثقافية واجتماعية تهتم بجمهور المشاهد العراقي والعربي، كما تعرض القناة فقرات تحليلية ومناقشات حول الأحداث الجارية لضمان متابعة شاملة، مع الاعتماد على أحدث تقنيات النقل الرقمي لضمان صورة وصوت عالي الجودة.