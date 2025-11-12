محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى إسماعيل الليثى.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 08:28 مساءً - حرص النجم محمد رمضان على المشتركة فى عزاء الفنان الراحل إسماعيل الليثى، المقام بشارع ترعة السواحل بإمبابة، ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث أثناء عودته من عمله منذ عدة أيام، ودخل على أثر ذلك المستشفى، وظل يصارع الموت حتى وافته المنية، ليلحق بنجله ضاضا الليثي الذي توفي قبل عام.

عم الفنان الراحل إسماعيل الليثى يطالب جمهوره بالدعاء له بالرحمة

وطالب عم الراحل إسماعيل الليثى، وهو في حالة حزن وبكاء بعد رحيل إسماعيل الليثي، جمهوره وأصدقائه ومحبيه مواصلة الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وذلك لأنه لا يحتاج في هذا التوقيت إلى أي شيء إلا العمل الصالح.

جيران الليثى: كان بيساعد الغريب والقريب وكتير فك ضيقتهم

ومن جانبهم أكد جيران الفنان الراحل حرص إسماعيل الليثى على مساعدة الفقيد لأهل منطقته من البسطاء في الإنفاق على الأيتام وعمل الخير، ضاربين أمثلة بزواج الأيتام ومساعدة الأرامل والمرضى.

أصدقاء الراحل ضاضا ينعون الراحل إسماعيل الليثى

وفى لفتة تملؤها البراءة تجمع العديد من أطفال المنطقة الذى كانت تربطهم بصداقة وزمالة للطفل الراحل ضاضا بالمدرسة وخارجها، لينعون والد صديقهم الذى لحق بضاضا، ويتحدثون بالخير الذى كان يفعله هو ونجله معهم من تقديم كل ما هو يسعدهم من ألعاب ومأكولات ومشروبات في سبيل إدخال البهجة والسرور عليهم.

وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وتوفى المطرب الشعبى إسماعيل الليثى فى مستشفى ملوى بالمنيا، متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء حادث السير المروع الذي وقع فجر الجمعة على الطريق الصحراوى الشرقى أثناء عودته من حفل زفاف.