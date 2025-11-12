وزير الثقافة وحسين فهمى على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - وصل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، والتقط عددا من الصور التذكارية مع الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من أحمد السقا، أحمد مجدي، صبري فواز، أحمد شاكر عبد اللطيف، الإعلامي عمرو الليثي، هاجر الشرنوبي، ليلى عز العرب، أروى جودة، ميرهان حسين، حسناء سيف الدين، بوسى شلبى، رشا مهدي، حسين فهمي وزوجته، خالد الصاوي، محمد كريم، الفنانة نرمين الفقي وجومانا مراد، درة، سلمى أبو ضيف، وسامية طرابلسي.

وحضر حسن الرداد، المخرج مازن المتجول، أحمد عبد الوهاب وزوجته، محمد ثروت وزوجته، نبيل عيسى، صدقى صخر، كريم قاسم، خالد سليم، عمر الشناوي، عمرو عابد، حمزة العيلي، نيقولا معوض، المخرج خالد يوسف، شريف منير، محمود حميدة وابنته، نور النبوي، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن توتا، أمير المصري ووالده.

عرض فيلم المسار الأزرق بافتتاح مهرجان القاهرة

يعرض المهرجان بحفل الافتتاح الفيلم الروائي المسار الأزرق (The Blue Trail – O Último Azul)، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، والفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو. والمخرج جابريل ماسكارو من مواليد البرازيل عام 1983، وحصدت أفلامه أكثر من 50 جائزة دولية، كما اختير فيلمه ثور النيون ضمن أفضل عشرة أفلام لعام 2016 بنيويورك تايمز، وشارك فيلمه "الحب الإلهي" في بانوراما مهرجان برلين.

قصة فيلم المسار الأزرق

تدور قصة الفيلم حول تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد.

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ليصبح أول مهرجان سينمائي دولي يُعقد في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الحاصل على اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويُصنف في الفئة A، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.