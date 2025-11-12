فى دورته الـ46.. وزير الثقافة يفتتح مهرجان القاهرة السينمائى: من قلب التاريخ نبحر فى عوالم السينما

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 نوفمبر 2025 09:32 مساءً - أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المهرجان يمثل لحظة فريدة يتجدد فيها اللقاء بين عشاق الفن والثقافة، قائلًا:هي الساحرة التي تجمعنا وتوحدنا، في لحظة فارقة من عمر الزمان، كما اجتمع العالم يوم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ليعيش من جديد سحر الحضارة المصرية الخالدة”.

وأضاف وزير الثقافة أن فن السينما يعيد للخيال حياة وللحضارة حضورًا لا يزول، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير بعد سنوات طويلة من العمل، يأتي ليعيد مجـد الحضارة المصرية ويمنح السينما آفاقًا جديدة للإلهام، قائلا: "أثق أن هذا الصرح العظيم سيكون ملهِمًا لقصص أروع، وستجد فيه السينما ضوءًا جديدًا لتروي من خلاله حكايات الإنسان والجمال”.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد هنو: "اليوم، من مهرجان القاهرة، من قلب التاريخ والحضارة، سنبحر في عوالم السينما، ونجعل من الفن وعدًا جديدًا للحياة والسلام والجمال، فالفن يعيش في ضميرنا، ويمنحنا القدرة على أن نحلم ونتجاوز حدود المكان".

وأشار وزير الثقافة إلى أن الدورة الـ46 من المهرجان تأتي استثنائية في مضمونها ورؤيتها، حيث تضع الإنسان في قلب اهتمامها، وتؤكد أن السينما ستظل منارة للإبداع والحرية والتنوير، مختتما حديثه: "نعلن افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بكل فخر واعتزاز".

كلمة حسين فهمي

وقال حسين فهمي في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان،: "مصر عمرها ما تخلت عن دورها الإنساني، وده اللي بنشوفه دايمًا في دعمها لإخواننا في لبنان والسودان، واهتمامها التاريخي بالقضية الفلسطينية، وصولًا إلى مؤتمر شرم الشيخ للسلام لوقف العدوان”.

وأشار إلى أن هذا الموقف الثابت يعكس القيم الإنسانية العريقة التي تقوم عليها الدولة المصرية، ودورها الريادي في نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حسين فهمي: "مصر اللي ولادها بيرفعوا اسمها في العالم كله، وآخرهم الدكتور خالد العناني، وشباب المنتخب المصري اللي صعدنا بيهم لكأس العالم، ومحدش يقدر ينسى المتحف المصري الكبير والافتتاح المبهر اللي شفناه”.

ووجّه تحية تقدير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، صاحب فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المشروع يعد أحد أبرز رموز الحضارة المصرية الحديثة، وشهادة على قدرة مصر على الإبداع والإنجاز.

حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

وحرص علي الحضور لمهرجان القاهرة السينمائي كل من، أحمد السقا، أحمد مجدي، صبري فواز، أحمد شاكر عبد اللطيف، الاعلامي عمرو الليثي، هاجر الشرنوبي ، ليلي عز العرب، اروي جودة، ميرهان حسين، حيناء سيف الدين، بوسي شلبي، رشا مهدي، حسين فهمي وزوجته، خالد الصاوي، محمد كريم، الفنانة نرمين الفقي وجومانا مراد، درة، سلمي ابو ضيف، وسامية طرابلسي.

وحضر حسن الرداد، المخرج مازن المتجول، احمد عيد الوهاي وزوجته، محمد ثروت وزوجته، نبيل عيسي، صدقي صخر، كريم قاسم، خالد سليم، عمر الشناوي، عمرو عابد، حمزة العيلي، نيقولا معوض، المخرج خالد يوسف، شريف منير، محمود حميدة وابنته، نور النبوي، مصطفي خاطر، محمد عبد الرحمن توتا، امير المصري ووالده.

عرض فيلم المسار الأزرق بافتتاح مهرجان القاهرة

يعرض المهرجان بحفل الافتتاح الفيلم الروائي المسار الأزرق (The Blue Trail – O Último Azul) .، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، والفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريغو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو. والمخرج جابريل ماسكارو من مواليد البرازيل عام 1983، وحصدت أفلامه أكثر من 50 جائزة دولية، كما اختير فيلمه "ثور النيون" ضمن أفضل عشرة أفلام لعام 2016 بنيويورك تايمز، وشارك فيلمه "الحب الإلهي" في بانوراما مهرجان برلين.

قصة فيلم المسار الأزرق

تدور قصة الفيلم حول تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو. ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد.