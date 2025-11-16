نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: نعمل بلا توقف لاستعادة المكانة الطبيعية لمصر بين دول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح عدد من المحطات البحرية الجديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل والموانئ وتعزيز دور مصر اللوجستي عالميًا.

افتتاح مشروعات بحرية جديدة بشرق بورسعيد

وخلال كلمته في فعاليات الافتتاح، أكد الرئيس السيسي أن ما تحقق من أعمال تطوير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جاء نتيجة جهد مشترك واستثمارات ضخمة عكست إرادة الدولة الجادة في التوسع بمجالات النقل البحري والتجارة الدولية.

وأشار الرئيس إلى أن موقع مصر الجغرافي، إلى جانب امتلاكها لممر ملاحي عالمي مثل قناة السويس، يمنحها فرصًا واعدة لتعزيز قدرتها التنافسية على خريطة الاقتصاد العالمي.

تجاوز تحديات 2015 وتحقيق الأهداف

وقال الرئيس السيسي إن الدولة واجهت تحديات كبيرة منذ عام 2015 في تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية، إلا أن الإصرار والعمل المستمر مكّنا من تجاوز العقبات وتحقيق المستهدفات التي وضعتها الدولة.

مكانة مصر الطبيعية بين الدول

وأكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار العمل والسعي الدائم حتى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية بين الدول، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات، التي تُعد أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية الحديثة.