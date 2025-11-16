الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، مؤكداً خلال المداخلة على الجهود المشتركة التي أسهمت في تحقيق هذا التطوير والفرص الواعدة التي توفرها مصر بفضل موقعها الجغرافي المتميز وقناة السويس كممر ملاحي عالمي.

الرئيس السيسي يفتتح محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشدد على تعزيز مكانة مصر اللوجستية

وأشار الرئيس السيسي إلى التحديات التي واجهت تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية عام 2015، مشددًا على أن الإرادة والعمل الجاد مكّنا الدولة من تحقيق الأهداف المرجوة، داعيًا إلى استمرار السعي لترسيخ مكانة مصر الطبيعية بين الدول، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات، كما وجّه الشكر لشركة ميرسك على وفائها بالتزاماتها، معربًا عن تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات من قبل الشركة وغيرها من المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك، ومطالبًا بإتمام المشاريع ومعدلات الإنجاز بمستوى أسرع، مشددًا على أن مصر تشهد اليوم ثمار الإنجاز في قطاعات الموانئ، السكك الحديدية، الطرق، المحاور والطاقة.

وأشاد الرئيس السيسي بدعم وصبر الشعب المصري في مواجهة التحديات، داعيًا إلى مواصلة الجهود والتضحية لتحقيق المزيد من الإنجازات لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.