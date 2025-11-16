الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سعر الريال السعودى استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، داخل أغلب البنوك المصرية، مسجلًا مستويات متقاربة تعكس هدوء حركة التداول فى سوق الصرف مع بداية الأسبوع.

استقرار سعر الريال السعودى أمام الجنيه فى بداية تعاملات الأحد

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.11 جنيه للشراء، و12.24 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر فى البنك الأهلى المصرى 12.15 جنيه للشراء، و12.25 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المعلن فى بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجارى الدولى cib، فى مؤشر على استقرار نسبى للطلب على العملة السعودية.

وفى مصرف أبو ظبى التجارى جاء السعر عند 12.1 جنيه للشراء، و12.2 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة 12.13 جنيه للشراء، و12.23 جنيه للبيع، كما بلغ السعر فى بنك قناة السويس 12.15 جنيه للشراء، و12.25 جنيه للبيع، ضمن نطاق تحركات محدودة تعكس ثبات السوق المصرفية خلال الفترة الحالية.

وتواصل البنوك المصرية تحديث أسعار العملات بشكل لحظى وفقًا لآليات العرض والطلب وحركة الأسواق الإقليمية والدولية.

وتبقى تحركات الريال مرهونة بالتغيرات الاقتصادية المرتقبة محليًا وخارجيًا.