المستشار العسكري لمحافظة القاهرة ومدير التعليم الفني يتفقدون مدارس التأسيس العسكري بالساحل التعليمية

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الجهود المتواصلة لبناء جيل منضبط وواعٍ بقيمة الدفاع عن الوطن وتحمل المسؤولية، أجرى العميد أركان حرب رياض فهمي، المستشار العسكري لمحافظة القاهرة، يرافقه العميد محمد عبد المالك من مجموعة الاتصال بوزارة التربية والتعليم، واللواء أيمن عبد الفتاح قائد قطاع محافظات القاهرة الكبرى لمدارس التأسيس العسكري، والدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، زيارة ميدانية لعدد من مدارس التأسيس العسكري التابعة لإدارة الساحل التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة نجوى أحمد، مدير عام الإدارة.

بدأت الزيارة بمدرسة شبرا الثانوية الميكانيكية للتأسيس العسكري، حيث شهد الوفد طابور الصباح وتحية العلم، وتابعوا عروض اللياقة البدنية والتعليم الأولي، وتدريبات استخدام السلاح. كما تفقدوا الفصول الدراسية وأجروا حوارات مع الطلاب للتعرف على مستواهم العلمي، وتعزيز روح الانتماء والولاء الوطني لديهم، وتوعيتهم بدور القوات المسلحة في حماية الوطن ودعم جهود التنمية.

وتوجّه الوفد بعد ذلك إلى مدرسة شبرا الثانوية الفندقية، حيث تابعوا العرض العسكري، وقاموا بالمرور على قسمي المطبخ وخدمة الغرف للتأكد من انتظام العمل وتطبيق معايير الجودة.

وفي ختام الجولة، أشاد الحضور بحسن سير العملية التعليمية داخل المدارس وزيادة معدلات الانضباط الطلابي والإداري، مؤكدين أن مدارس التأسيس العسكري بتعليم القاهرة باتت نموذجًا متميزًا في بناء شخصية الطالب المصري وترسيخ قيم الانتماء والانضباط.