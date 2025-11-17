نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يواصل دعم أهالي غزة بقافلة «زاد العزة» الـ74 محمّلة بمستلزمات شتوية وغذائية وطبية وبترولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري، فجر اليوم، قافلة المساعدات الإنسانية «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» في نسختها الـ74، محمّلة بعدد كبير من الشاحنات التي تحمل موادًا إغاثية عاجلة، وذلك ضمن دوره المستمر كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة.

وشملت القافلة الجديدة احتياجات شتوية أساسية لتخفيف معاناة الأهالي مع انخفاض درجات الحرارة، حيث تضمنت أكثر من 88 ألف بطانية، وما يزيد على 36 ألف قطعة ملابس شتوية، إلى جانب 4645 خيمة لإيواء المتضررين.

كما حملت القافلة نحو 9200 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، من بينها أكثر من 5500 طن سلال غذائية ودقيق، وما يزيد على 5000 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية الضرورية، بالإضافة إلى ما يقرب من 1400 طن من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية بالقطاع.

ويُذكر أن قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري منذ 27 يوليو، تواصل وصولها تباعًا محمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات، والتي شملت الغذاء، الدقيق، ألبان الأطفال، المستلزمات الطبية والدوائية، أدوات العناية الشخصية، إلى جانب أطنان من الوقود.

ومنذ بداية الأزمة، يواصل الهلال الأحمر المصري التواجد الفعّال على الحدود كآلية وطنية لتنسيق إدخال المساعدات، حيث لم يُغلق معبر رفح من الجانب المصري، واستمرت المراكز اللوجستية للجمعية في حالة تأهّب دائم لدخول المساعدات، والتي تجاوزت حتى الآن نصف مليون طن من المواد الإنسانية والإغاثية، بجهود 35 ألف متطوع يعملون على مدار الساعة.