نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم يتابعان المشروعات الإنتاجية بمصنع الغزل والنسيج بالعزب.. ويتفقدان حضانة أبناء العاملات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، زيارة تفقدية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب، يرافقهما الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وذلك ضمن جولتها بمحافظة الفيوم.

ويُعد المصنع نموذجًا للتكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة «نداء»، حيث تم إنشاء وتجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل المصنع.

ويعمل المجمع على تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات وتوفير فرص عمل لمستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»، إذ تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة في المرحلة الأولى على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق أحدث معايير الجودة والإنتاج. ومن المقرر تشغيل 3000 سيدة إضافية بالمرحلة الثانية التي سيجري تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

ونجح المصنع في تأسيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة بالفيوم، إلى جانب إقامة شراكة مع شركة «الياسمينة» للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات الحديثة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم خطوط الإنتاج داخل المصنع، حيث يبلغ حجم الإنتاج 14 ألف قطعة يوميًا من خلال 8 صالات إنتاج.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي والدكتور أحمد الأنصاري الحضانة الملحقة بالمصنع، التي أنشأتها مؤسسة «نداء» لخدمة أبناء السيدات العاملات، والتي تستوعب 120 طفلًا من سن 3 شهور حتى 4 سنوات، وتعمل وفق منهج التعليم من خلال اللعب.

وشهدت الزيارة حضور عدد من القيادات والمسؤولين، بينهم:

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن بالفيوم، والدكتور وليد بريقع المدير التنفيذي لمؤسسة «نداء»، والأستاذ حسام شحاتة العضو المنتدب التنفيذي لشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذة عبير هجار مدير المصنع، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الفيوم.

1000629109

1000629106

1000629103

1000629102

1000629100

1000629101

1000629099

1000629098