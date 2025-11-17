نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية جولة وزيرة التضامن في الفيوم بلقاء المحافظ لبحث تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استهلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها إلى محافظة الفيوم ظهر اليوم بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك بديوان عام المحافظة.

وحضر اللقاء كلٌّ من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن بالفيوم، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الفيوم، بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل الشباب والمرأة المعيلة وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. كما ناقش الجانبان آليات دعم معارض الحرف اليدوية والمشروعات الخدمية التي تخدم أبناء المحافظة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك تجربة ممتدة في مجال الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا غير مسبوق في شبكات الأمان الاجتماعي، خاصة بعد تحول برنامج "تكافل وكرامة" إلى حق قانوني وزيادة أعداد المستفيدين منه.

وأضافت الوزيرة أن الدولة لا تكتفي بالدعم النقدي فقط، بل تعمل على التمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري عبر مبادرات تشمل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي وبرامج "حياة كريمة" و"مودة"، إلى جانب دعم كبار السن وذوي الإعاقة.

من جانبه، رحّب محافظ الفيوم بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمحافظة، مثمنًا جهود الوزارة في تقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، ومؤكدًا استمرار التعاون المثمر مع مختلف الجهات لتحقيق حياة كريمة للمواطن الفيومي.

وتشمل زيارة الوزيرة للفيوم تفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة، ثم زيارة مصنع الغزل والنسيج بقرية العزب لتفقد الحضانة داخل المصنع. كما تتضمن الجولة زيارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأبناء الأيتام بالحادقة، ومبنى الجمعية المصرية لحماية الأطفال لمتابعة مشروع خدمة المرأة العاملة، بالإضافة إلى دار أبو بكر الصديق لرعاية المسنين.

وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها بتفقد مبنى الوحدة الاجتماعية ببندر سادس والاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين.

