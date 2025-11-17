نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية المُقام بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار دعم الحرفيين وأصحاب الصناعات التراثية بالمحافظة.

واطلعت الوزيرة والمحافظ على أحدث المنتجات المعروضة داخل المعرض، والتي تمثل جانبًا من كنوز الفيوم في مجال الحرف اليدوية والتراثية، وما تشتهر به من صناعات محلية أصيلة.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، التي عرضت منتجات متنوعة شملت الخزف والسجاد والكليم ومنتجات النخيل والبلح والأخشاب، وغيرها من الحرف ذات الجودة التراثية العالية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجودة وتنوع المعروضات، مؤكدة حرص الوزارة على دعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتشجيع الحرفيين وأصحاب الصناعات، بما يسهم في تعزيز مبيعاتهم وتوسيع فرصهم في العرض داخل الأسواق المحلية.

من جانبه، أكد محافظ الفيوم أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها الفيوم، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تحسين المستوى الاقتصادي للأسر العاملة بهذه الحرف، والحفاظ على الصناعات التراثية من الاندثار.

حضر جولة تفقد المعرض كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.



