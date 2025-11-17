نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: “لا تستر على أي مخالفة” وجاهزية كاملة للإعلان الصريح عن المخالفات في الدعاية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: “لا تستر على أي مخالفة” وجاهزية كاملة للإعلان الصريح عن المخالفات في الدعاية الانتخابية

التزام الهيئة بدور إصلاحي مؤسسي

آليات التحقيق والرقابة على الشكاوى والتظلمات

الإعلان الصريح عن المخالفات في الدعاية الانتخابية

ضمان مشاركة حقيقية وتمكين المواطن

أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أهمية استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن الهيئة لا تغض الطرف عن أية تجاوزات، بل تلتزم بشفافية تامة وتتحرى الحقائق عند ورود شكاوى أو ادعاءات من المرشحين أو الناخبين.

في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم، أوضح بدوي أن لدى الهيئة آليات واضحة للتحقيق في ما يُعرض عليها من ادعاءات، وأنها لا تخفي شيئًا ولا تتذرع للتستر على مخالفات إذا ثبتت. وأضاف أن الهيئة ملتزمة بالتدقيق الكامل في كل خطوة، “لأنها لا تستر على أي تجاوز، بل تسعى لإظهار الحقيقة أمام الجميع”.

بدوي أشار أيضًا إلى أن الهيئة ليست فقط الجهة المنظمة للعملية الانتخابية، بل تقود مسارًا إصلاحيًا مؤسسيًا يهدف إلى ترسيخ ثقافة الديمقراطية والمشاركة الشعبية الحقيقية داخل المجتمع.

كما دعا بدوي إلى إعلان علني وواضح عن جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة تجاه المخالفات في الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك ضروري لتفعيل رقابة فعالة وضمان التزام الدعاية الانتخابية بالإطار القانوني، ومنع تكرار التجاوزات في الجولات القادمة.

من جهة أخرى، أكد بدوي أن الهيئة تضع بين أولوياتها تمكين المواطنين من المشاركة الحقيقية، عبر حملات توعية سياسية، وتعريف الناس بحقوقهم الانتخابية. وأوضح أن المشاركة ليست مجرد تصويت في يوم الاقتراع، بل أمانة وطنية ومسؤولية يجب أن يتحملها كل مواطن.

بدوي شدد أيضًا على أن كل ورقة اقتراع تمثل سطرًا في “كتاب المستقبل”، وأن الهيئة تعاهد الشعب بأن تبقى صادقة ومحايدة في موقفها، وتعزز صوت الناخب دون توجيه أو إملاء.