عاجل| رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي يؤكد التزام الهيئة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي يؤكد التزام الهيئة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية

حرص على الشفافية والحق في الاختيار

مراجعة الطعون والشكاوى

استقلال الهيئة وعدم التستر على المخالفات

التزام بالإعلان عن مخالفات الدعاية الانتخابية

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددًا على حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية وصدق. ودعا الهيئة إلى التفاعل الكامل مع ما ورد في الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الهيئة ليست بمعزل عن جميع التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية.

خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، أوضح بدوي أن مجلس الإدارة بكامل أعضائه يعمل بجد على فحص جميع الشكاوى والتظلمات التي قدمها المرشحون والناخبون والمراقبون، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن لدى الهيئة آليات واضحة للتحقيق في ما يُعرض عليها من ادعاءات، وأنها لا تخفي شيئًا ولا تتهرب من الإعلان عن أي مخالفة إن ثبتت. كما شدد على أن الهيئة ملتزمة بالتدقيق الكامل، لأنها لا تستر على أي تجاوز، بل تسعى لإظهار الحقيقة أمام الجميع.

بدوي شدد أيضًا على ضرورة الاستقلال التام للهيئة، موضحًا أن قراراتها تخضع للمراجعة القانونية، وأن مجلس الإدارة لا يتوانى عن اتخاذ القرار الصحيح إذا ثبت أن إرادة الناخبين لم تُعبر عنها بدقة.

كما طالب الهيئة بالإعلان الصريح عن جميع الإجراءات التي اتخذتها تجاه المخالفات في الدعاية الانتخابية، لكي تكون هناك رقابة فعلية على الدعاية، ويُمنع خروجها عن إطار القانون، كما يجب ضمان عدم تكرار التجاوزات في الجولات الانتخابية القادمة.