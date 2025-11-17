نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات جديدة لضبط صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية.. والتنفيذ يبدأ من نوفمبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الجهات التعليمية تعليمات رسمية تتعلق بضوابط صرف حافز التدريس الفعلي داخل الفصل، إلى جانب حافز الإدارة المدرسية لشاغلي وظائف مدير ووكيل مدرسة، وذلك لضمان وصول المستحقات إلى العاملين الملتزمين والمنتظمين في أداء مهامهم داخل المدارس.

وأكدت التعليمات أن صرف مستحقات شاغلي وظائف الإدارة المدرسية يتم من الباب الأول للأجور، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الحضور والانصراف والانضباط الوظيفي طوال الشهر، حيث لن يتم احتساب الحافز للعامل الذي يتجاوز غيابه ثمانية أيام خلال الشهر، بما فيها أيام السبت.

كما نصت القواعد على ضرورة قيام المدير والوكيل بمهامهما الفعلية داخل المدرسة وتسجيل ساعات العمل، وعدم وجود أي مخالفات وظيفية خلال العام السابق للصرف.

وفي حال نقل المعلم أو تغيير كيان المدرسة، يتم صرف 50% فقط من الحافز.

وشددت التعليمات على عدم أحقية من صدر ضده خصم يتجاوز خمسة أيام خلال الشهر، أو من تم وقفه عن العمل، أو من حصل على جزاء بخصم 15 يومًا خلال العام السابق. كما تم التأكيد على عدم استحقاق الحافز للمنتدبين جزئيًا والعاملين بنظام الحصة أو المكافأة.

وأكدت الجهة المختصة أنه لا يجوز الجمع بين حافز التدريس الفعلي داخل الفصل وحافز الإدارة المدرسية التنفيذي.

وفي ختام البيان، تم التشديد على مديري المدارس بسرعة متابعة تنفيذ التعليمات والتنبيه على العاملين بالتدريس داخل الفصول، مع بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الحافز للعاملين بالإدارة المدرسية اعتبارًا من نوفمبر 2025، على أن تتم مراجعة البيانات بدقة قبل اعتماد الصرف بالتنسيق مع المديريات التعليمية.