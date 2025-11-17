نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يلتقي اللجنة الاستشارية للشئون السياسية لمتابعة الملفات الإقليمية والمحلية وتعزيز الهوية الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يلتقي اللجنة الاستشارية للشئون السياسية لمتابعة الملفات الإقليمية والمحلية وتعزيز الهوية الوطنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.

أهمية الاجتماع

أكد رئيس الوزراء حرصه على التحاور الدائم مع أعضاء اللجنة، في ظل تسارع الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تترك آثارًا متعددة على مختلف المستويات. وأوضح أن الحكومة تستفيد من تقييمات وآراء اللجنة عند صياغة المواقف السياسية تجاه الملفات المختلفة واستشراف المستقبل.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

أشاد أعضاء اللجنة بالافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، معبرين عن سعادتهم بإنجاز الدولة المصرية لهذا الصرح الحضاري، ومثمنين التنظيم الرائع لاحتفالية الافتتاح التي عكست عظمة وامتداد الحضارة المصرية، مؤكّدين أهمية الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز الهوية الوطنية.

الملف الفلسطيني وجهود السلام

ناقشت اللجنة الملف الفلسطيني، معتبرة ما تم التوصل إليه من اتفاق سلام إنجازًا كبيرًا لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي، تتويجًا للجهود المصرية بالتعاون مع الأطراف المعنية. وشددوا على ضرورة استمرار الزخم الإيجابي الذي بدأ في قمة شرم الشيخ للسلام، واستمرار الدور المصري للتقدم في مراحل وقف إطلاق النار وبدء إعادة الإعمار وصولًا للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية.

العلاقات الإقليمية ودور مصر في المنطقة

أكد اللقاء حرص الدولة على توطيد العلاقات مع دول الخليج لتعظيم المصالح العربية والدفاع عن القضايا المشتركة وخلق توازن إقليمي، مع الإشارة إلى قوة الروابط الرسمية والشعبية بين مصر وهذه الدول، دون الالتفات إلى بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تغذيها أطراف خارجية للوقيعة بين الأشقاء.

كما ناقشت اللجنة الأوضاع الراهنة في السودان، مؤكدة ضرورة التنسيق مع القوى الإقليمية والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل للأزمة وحشد الدعم الدولي لذلك، واستمرار الدور المصري الفاعل في هذا الملف.

الانتخابات البرلمانية وتعزيز العمل النيابي

شهد اللقاء تقييمًا من أعضاء اللجنة الاستشارية للانتخابات البرلمانية، سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق مصالح المواطنين، وأداء البرلمان لاختصاصاته التشريعية والرقابية بشكل متميز، بما يسهم في إثراء الحياة السياسية والنيابية.

تعزيز الهوية الوطنية والمبادرات المجتمعية

طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية تضم نخبة من رجال الفكر والثقافة والسياسة، لمراجعة المناهج الدراسية وتعزيز المبادئ والقيم المرتبطة بالمواطنة وترسيخ أسس الهوية الوطنية.

كما شددوا على أهمية الاستثمار الأمثل في الشباب ورفع قدراتهم القيادية والابتكارية، من خلال التواصل المستمر معهم في الجامعات ومراكز الشباب وأماكن تواجدهم للتعرف على مطالبهم وأفكارهم ورؤاهم.

الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم الطبقة المتوسطة

أكد أعضاء اللجنة على أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مع مراعاة الالتزامات والمسئوليات تجاه المواطنين، ومساندة الطبقة المتوسطة باعتبارها مفتاح الاستقرار والتقدم.