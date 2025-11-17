نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اللجنة الاستشارية تؤكد أهمية تعزيز العمل النيابي وترسيخ الهوية الوطنية خلال لقائها مع رئيس الوزراء في المقال التالي

شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية نقاشات موسعة حول مستقبل العمل النيابي في مصر، ودور الهوية الوطنية والشباب في دعم استقرار الدولة، ضمن تقييم شامل للأوضاع السياسية والبرلمانية الحالية.

الانتخابات البرلمانية وتعزيز العمل النيابي

أكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية ما تم إنجازه في انتخابات مجلس الشيوخ والمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مشيرين إلى أن العملية الانتخابية تشكل جزءًا أساسيًا من مسار الدولة نحو ترسيخ الديمقراطية. وشددوا على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال المرحلة المقبلة لضمان تحقيق مصالح المواطنين.

وأوضح الحضور أن أداء البرلمان لاختصاصاته التشريعية والرقابية بصورة فعّالة يسهم في إثراء الحياة السياسية، ويعزز من قوة المؤسسات الدستورية، ويمهد لبناء بيئة سياسية أكثر نضجًا واستقرارًا.

تعزيز الهوية الوطنية وتشكيل لجنة متخصصة

طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة وطنية تضم نخبة من المثقفين ورجال الفكر والسياسة، تكون مهمتها مراجعة المناهج الدراسية وتحديثها بما يعزز المفاهيم المرتبطة بالمواطنة والانتماء، ويُرسخ القيم التي تدعم الهوية الوطنية.

وأشار الحضور إلى أن بناء وعي الأجيال الجديدة يبدأ من التعليم والثقافة، وأن تعزيز الهوية الوطنية يمثل حائط صد أمام أي محاولات للنيل من وحدة المجتمع أو بث الانقسام بين فئاته.

الاهتمام بالشباب وتمكينهم في المجتمع

شدد أعضاء اللجنة على ضرورة الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب، مؤكدين أن هذه الفئة تمتلك قدرات كبيرة على القيادة والابتكار. وتم التأكيد على أهمية التواصل المستمر معهم سواء في الجامعات أو مراكز الشباب أو أماكن تواجدهم، لضمان الاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم وتوجيهها نحو خدمة المجتمع.

وأكد الحضور أن تمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل الدولة، ويضمن وجود جيل قادر على تحمل مسؤولياته والمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والمجتمعية.



انتهى الاجتماع إلى ضرورة العمل المتكامل بين الحكومة والبرلمان والنخب الفكرية والشباب، بما يعزز الحياة السياسية ويقوي الهوية الوطنية، ويمهد لمستقبل أكثر استقرارًا وتماسكًا للدولة المصرية.