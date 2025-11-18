الرياض - كتبت رنا صلاح - زف المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بشرى سارة إلى المواطنين بشأن توافر السكر في الأسواق وذلك بعد قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحظر استيراده من الخارج لمدة 3 أشهر جديدة، حيث أكد على وجود وفرة كبيرة واحتياطي يكفي لأشهر.

رسميًا.. سعر كيلو السكر بعد ساعات من قرار الحكومة الجديد

وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات تليفزيونية، أن سعر طن السكر قد تراجع في الأسواق ليصل إلى 27 ألف جنيه بعد أن كان 30 ألفًا، وأن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح في الوقت الحالي بين 27 و30 جنيهًا حسب النوع، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يرجع إلى قرار الحكومة بحظر استيراد السكر المكرر لمدة 3 أشهر الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والطلب الفعلي.

وأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بقرار حظر استيراد السكر من الخارج، قائلًا: “هذا القرار هو السبب الرئيسي في توافر السكر، حيث يضمن أن تكون الأولوية للمنتج المحلي ما دام هناك اكتفاء ذاتي”، مشيرًا إلى أن الحظر يقتصر على السكر المكرر المخصص للاستهلاك المنزلي، بينما يظل استيراد السكر الخام لتكريره في المصانع مسموحًا به.

وأضاف بشاي أن “مصر تشهد زيادة في المعروض من السكر نتيجة لزيادة المساحات المزروعة بالبنجر من 750 ألف فدان إلى 600 ألف فدان عن العام الماضي”، مشيرًا إلى وجود 15 مصنعًا للسكر في مصر، منها 8 مملوكة للدولة و7 تعمل على تكرير البنجر، مما يعزز قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأثنى على الجهود المتكاملة التي تبذلها وزارة التموين بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لضمان استقرار السوق وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن الرقابة الشديدة على الأسواق والتركيز على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي هما نتيجة للدروس المستفادة من الأزمات السابقة، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.