نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يخطر منتخب مصر الثاني بجاهزيته للمشاركة في كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن حسين الشحات لاعب الأهلي أخطر الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان باستعداده للمشاركة في بطولة كأس العرب، بعدما اقترب من العودة للملاعب عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن الشحات سيدخل خلال الفترة المقبلة المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية، وسط تفاؤل بشأن جاهزيته قبل انطلاق البطولة.