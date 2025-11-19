نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتحفظ على عودة رامي ربيعة إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أبدى تحفظه على ترشيح أحد أعضاء لجنة الكرة لعودة رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي إلى صفوف الفريق

خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة هو من قدم الترشيح، بعد أن أبدى ربيعة موافقة مبدئية على العودة، حيث أبلغ اللاعب عبد الحفيظ خلال وجودهما في الإمارات أثناء السوبر المصري بأنه لا يمانع إرتداء القميص الأحمر مجددًا.

وأشار الغندور، إلى أن تحفظ الخطيب يأتي في ظل رغبة الإدارة في دراسة ملف التدعيمات الدفاعية بعناية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أي لاعب مرشح للعودة أو الانضمام في الميركاتو الشتوي.