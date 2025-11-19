نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد عبد الحفيط يطلب التواصل مع أبناء محمد صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تواصل سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، مع أبناء الراحل محمد صبري نجم الزمالك السابق.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "عقب حلقة دينا ورولا أبناء محمد صبري، تواصل معتمد جمال نجم الزمالك السابق مع أبناء صبري وقال لهم إن سيد عبدالحفيظ يريد التواصل معهم".

وأكد الغندور: "أتوجه بخالص الشكر لسيد عبدالحفيظ ومواقفه المشرفة دائمًا، وسعيد برغبته في التواصل مع أبناء محمد صبري عقب ظهورهما في برنامج ستاد المحور".