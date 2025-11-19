نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين منصور يفتح باب عودة محمد عبد المنعم ويتكفل بقيمة الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن ياسين منصور نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طرح فكرة استعادة المدافع الدولي محمد عبد المنعم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استعداده لتحمل كامل قيمة الصفقة سواء تمت على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

واضاف الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، إن دخول الأهلي في مفاوضات رسمية لضم اللاعب يتوقف على قرار المدير الفني ييس توروب، الذي يملك الكلمة الأخيرة في تعزيز مركز الدفاع خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح الغندور، أن بعض مسؤولي الأهلي بدأوا بالفعل محاولة إقناع عبد المنعم بالعودة، خاصة مع تفكير اللاعب مؤخرًا في خطوة الرجوع إلى الأهلي على سبيل الإعارة لفترة قصيرة، قبل استكمال مسيرته الاحترافية لاحقًا، رغم تمسكه سابقًا بمواصلة مشواره الخارجي.