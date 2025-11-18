نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وصندوق تحيا مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الإستفادة لمبادرة الرواد الرقميون " ديجليانس " بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن فى كافة المجالات، وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر وذلك بحضور الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور / عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد / تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.
وفى ختام المراسم أعرب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره للتعاون المثمر والجهد المبذول لنجاح تنفيذ المبادرة التى تلقى كافة أوجه الدعم والإهتمام من القيادة السياسية.
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم عملية التحول الرقمى وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية بما يلبى طموح الشباب المصرى ويسهم فى تأهيله وفقًا لمتطلبات سوق العمل وذلك بإستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للحاق بركب التطور المتلاحق فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.