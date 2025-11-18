الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وصندوق تحيا مصر

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواكبة التطور المتلاحق فى مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتعظيم الإستفادة لمبادرة الرواد الرقميون " ديجليانس " بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بما يدعم تقدم الوطن فى كافة المجالات، وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق تحيا مصر وذلك بحضور الفريق / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور / عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد / تامر عبدالفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع