عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تبدأ مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، بمقر الهيئة بمبنى ماسبيرو.

وتضمنت المرحلة الأولى من الانتخابات التصويت في 14 محافظة، هي: الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والبحر الأحمر.

جدول الطعون والإعادة الانتخابية

وأوضحت الهيئة أن الدعاية الانتخابية للإعادة في المرحلة الأولى ستستأنف مباشرة بعد إعلان النتائج الرسمية، على أن تُقدم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، بحيث يكون آخر موعد لتقديمها يوم 20 نوفمبر 2025.

وأضافت الهيئة أن القضاء الإداري سيفصل في الطعون خلال 10 أيام، اعتبارًا من 21 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر.

توجيهات الرئيس السيسي لمتابعة الانتخابات

وفي سياق متصل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منشور على صفحته الرسمية، أمس الاثنين، على ضرورة إعادة فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي شهدت منافسة قوية بين المرشحين الفرديين.

وطالب الرئيس بأن تتخذ الهيئة القرارات التي تعكس إرادة الناخبين الحقيقية، مع التأكد من حصول كل مرشح على نسخة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية.

وأشار الرئيس إلى أن الهيئة لا تتردد في اتخاذ القرار الصحيح في حال تعذر معرفة إرادة الناخبين، سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة لاحقًا.

مراقبة الدعاية الانتخابية وتعزيز الشفافية

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمراقبة الدعاية الانتخابية، لضمان عدم خروجها عن الإطار القانوني، ومنع تكرار المخالفات في الجولات المقبلة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الانتخابات، لضمان وصول ممثلي الشعب الفعليين إلى البرلمان.

متابعة لحظية لمؤتمر إعلان النتائج

ويشهد مؤتمر الإعلان حضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من الإعلاميين، مع تغطية مباشرة لكل تفاصيل المؤتمر، بما في ذلك الإعلان عن أسماء الفائزين بالدائرة الفردية ونتائج الانتخابات في المحافظات المختلفة.

ويعتبر هذا المؤتمر خطوة مهمة في مسيرة العملية الديمقراطية في مصر، بما يعكس حرص الدولة على إتمام الانتخابات بمصداقية وشفافية عالية.

إجراءات مستقبلية بعد الإعلان

بعد انتهاء المؤتمر، ستبدأ عمليات الإعادة الانتخابية في الدوائر التي لم يُحسم فيها الفائز، مع استمرار الرقابة على الدعاية الانتخابية، لضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أن جميع الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الناخبين وضمان التعبير عن إرادتهم بشكل كامل وصادق.