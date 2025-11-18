الرئيس السيسى : تخفيض فاتورة الدين نستهدف بها رفع مستوى معيشة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التزام المصريين بالعمل الواعى والمثمر سيكون مفتاح تحقيق الإنجازات المستقبلية بالبلاد في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حوار تفاعلى مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، أن تخفيض فاتورة الدين نستهدف بها رفع مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا أن الشفافية والتخطيط المتوازن هما مفتاح السيطرة على الديون.

وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، بزيارة أكاديمية الشرطة، وكان فى استقباله فور الوصول إلى مقر الأكاديمية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة، ووزارة الداخلية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المُتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفقًا للمعايير الموضوعية التى أكد عليها الرئيس السيسى لانتقاء العناصر الأكثر جدارة وتميزًا لانضمامهم لجهاز الشرطة، وهو ما يُساهم فى تعزيز جهود الارتقاء بأداء الشرطة المصرية، ودورها المحورى فى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى، أجرى حوارًا تفاعليًا مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث شدد على أن التطورات الداخلية أكدت على مدى تلاحم أبناء الشعب المصرى، وحرصه على العبور بالبلاد إلى مرحلة التنمية والإنجازات، مؤكدًا أن التطورات الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أى تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

كما أشاد الرئيس السيسى بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكدًا تقديره البالغ للدور الجوهرى لجهاز الشرطة فى حماية البلاد، ومُثمنًا التضحيات الكبيرة التى قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية فى مواجهة الإرهاب، ما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصرى فى مواجهة التحديات.