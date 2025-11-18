نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: الأهلي خد الدوري من بيراميدز بأخطاء تحكيمية فجة وتريند في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يري عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أن النادي الاهلي حصل علي بطولة الدوري المصري الموسم قبل الماضي بأخطاء تحكيمية فجة أصبحت تريند في العالم كله.

وقال عفت نصار الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية: "بطولة الدوري الموسم الماضي معلقة حتي الآن، والموسم اللي قبله حصل عليها الاهلي بأخطاء تحكيمية فجة وتريند في العالم".

ويضيف عفت نصار: "الزمالك مش قد الاهلي وييراميدز في القيمة التسويقية..اعلي خمس لاعبين في قارة إفريقيا من الاهلي".

وتابع عفت نصار: "الاهلي نحو 42 مليون يورو في القيمة التسويقية والزمالك 4.9 مليون يورو بس".