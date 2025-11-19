نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نص كلمة الرئيس السيسي خلال مراسم وضع هيكل الاحتواء بمفاعل الضبعة النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص شكره وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشاركته في مراسم تركيب وعاء الضغط الخاص بمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، وتوقيع اتفاقية توريد الوقود النووي لضمان استمرارية عمل المشروع.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا الحدث يمثل صفحة جديدة في تاريخ مصر في مجال الطاقة النووية منذ منتصف القرن الماضي، ويأتي ثمرة جهود مشتركة وعلاقات استراتيجية وثيقة بين البلدين.

صفحة جديدة في تاريخ الطاقة النووية المصرية

وقال الرئيس السيسي: "ها نحن اليوم نصوغ الصفحة الأولى لتاريخ مصر في الطاقة النووية منذ منتصف القرن الماضي، هذا الحلم أصبح حقيقة بفضل الجهود المبذولة والعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا".

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، مؤكدًا أن محطة الضبعة النووية ليست مجرد مشروع سياسي، بل مشروع حقيقي يحقق مصالح الشعبين ويعزز التنمية المستدامة.

الدور المصري في تعزيز الطاقة النظيفة

وأوضح الرئيس السيسي أن محطة الضبعة النووية تساهم في توفير الطاقة النووية السلمية بشكل مستقر، وتدعم تطوير الكوادر المصرية في مجالات الطاقة والعلوم النووية، مؤكدًا أن المشروع وفر آلاف فرص العمل للمصريين وساهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة النظيفة في مصر.

شكر للكوادر المصرية والروسية

واختتم الرئيس كلمته بشكر جميع المشاركين في المشروع، من المهندسين والعمال المصريين والروس، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود لضمان تقدم مصر في مجال الطاقة النووية السلمية ودعم مستقبل مستدام للطاقة في البلاد.