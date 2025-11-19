أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تستعرض تقدم برنامج الصلابة والمرونة والإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الواعدة

استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير التقدم المُحرز في برنامج الصلابة والمرونة، الذي يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، خاصة فيما يتعلق بآثار التغيرات المناخية. وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرضًا تفصيليًا حول ما تم إنجازه في إطار التوسع في مشروعات برنامج "نوفي"، الذي يركز على تنفيذ مشروعات خضراء ذات أولوية وطنية.

وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بملف الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم استعراض جهود تحديث التشريعات ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية للجهات الحكومية. كما تمت الإشارة إلى الحوافز والتيسيرات الجديدة التي عززت من جذب الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في خلق فرص عمل.

ويأتي هذا التطور في إطار خطة الدولة الشاملة لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من المرونة في مواجهة التحديات العالمية، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.