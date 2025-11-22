«التضامن» توضح موعد بدء سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم لموسم حج 1447هـ- 2026م.

وأجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تقدم ما يزيد على 36 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم تخصيص عدد 12 ألف تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن القرعة الإلكترونية أجريت اليوم على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية، والتي تتحمل شرف خدمة ضيوف الرحمن؛ انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية وموقعها القيادي في العالم الإسلامي، والتي جعلت من الحج نموذجًا عالميًا يُدرّس في فن إدارة الحشود، عبر تطوير منظومة من الخدمات وحُسن التنسيق مع البعثات واعتمادها على تقنيات ذكية، وبنية تحتية متقدمة واهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجاً ككبار السن وذوي الإعاقة، مثمنة كذلك التعاون المثمر مع شركة بشرى الضيافة لخدمات الحجاج والمعتمرين،تلك المؤسسة الرائدة التي تقدّم نموذجًا يُحتذى به في خدمات الطوافة والمشاعر المقدسة، وتقديم الخدمات الراقية للحجيج ترتكز على الأصالة، والجودة والرعاية، بهدف منحهم تجربة إيمانية راقية وآمنة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه لأول مرة منذ إنشاء المؤسسة القومية لتيسير الحج، يشرق موسمها الجديد للحج، دون مؤسسها الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والذي غيبه الموت هذا العام، والذي أسس هذا الكيان الصلب عام 2007، فرحمة الله على أحد أبطال مصر المخلصين.