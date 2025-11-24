نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات دعائية أمام لجان الاقتراع خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تخص الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، مشددة على أن أي تجاوز من شأنه التأثير على سير العملية الانتخابية سيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقانون.

جاء ذلك في ظل تواصل أعمال التصويت في 13 محافظة ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

يواصل المواطنون منذ صباح الاثنين الإدلاء بأصواتهم داخل 5287 لجنة فرعية، في اليوم الأول من التصويت الذي يستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع التأكيد على تمكين آخر ناخب داخل الحرم الانتخابي من التصويت.

انتظام العمل في لجان الاقتراع دون معوقات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العمل يسير بشكل منتظم في جميع اللجان دون مشاكل تؤثر على سير العملية الانتخابية أو قد تؤدي إلى بطلانها.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية تتابع بشكل لحظي سير الاقتراع في المحافظات كافة، وتتلقى الشكاوى أولًا بأول.

وخلال اليوم الأول، عقد المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض مستجدات العملية الانتخابية.

وأجرى اتصالات عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات للتأكد من انتظام العمل وحل الشكاوى الواردة على الفور.

تشديدات حاسمة بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان

أكد المستشار أحمد بنداري في بيان رسمي أن الهيئة لن تسمح بوجود أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في محيط اللجان، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها فورًا.

كما أوضح أن المحافظات وضعت حرمًا آمنًا حول اللجان الفرعية يمنع فيه:

ممارسة الدعاية الانتخابية

تجمعات من أنصار المرشحين دون مبرر

أي محاولة لمنع الناخبين من الوصول للجنة

وشدد بنداري على أن وجود مخالفات دعائية أو تعطيل دخول الناخبين قد يؤدي إلى بطلان اللجنة بالكامل.

شكاوى انتخابية وقرارات فورية من الهيئة

تلقت الهيئة شكوى من أحد المرشحين في المحلة الكبرى بدعوى وجود تجمعات من أنصار مرشح آخر يمارسون الدعاية خارج اللجان.

وبعد الفحص، تبين أن الشكوى غير صحيحة، وأن الموجودين هم مجموعة شباب متطوعين يساعدون الناخبين في الاستعلام عن لجانهم، وأن التجمع بعيد تمامًا عن مقر اللجنة ولا ينتمي لأي مرشح.

كما وافقت الهيئة على استبدال قاضيتين في إحدى لجان المنوفية بعد وفاة أحد أقاربهما، وتم الإحلال فورًا بقاضيين من الاحتياطي لضمان انتظام العمل.

التأكيد على عدم تغيير مقار اللجان

نبه المستشار بنداري إلى ضرورة الالتزام بالثبات في مقار اللجان الفرعية، وذلك بعد ورود شكاوى من بعض الأحزاب بشأن تضرر كبار السن وذوي الهمم من نقل لجانهم من الطابق الأرضي إلى العلوي، مؤكدًا أن الهيئة تتابع هذه الملاحظات وتعمل على تذليل العقبات.

متابعة دقيقة من لجان المحافظات

واصل رؤساء لجان المتابعة في المحافظات تقديم تقارير لغرفة العمليات، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

القليوبية: المستشار خالد ممدوح أكد انتظام العمل في 500 لجنة دون أي شكوى، مع فتح آخر لجنة في الساعة 9:45 صباحًا.

دمياط: المستشار محمد قمرة أشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر دون معوقات.

شمال القاهرة: المستشار أسامة شمردل أوضح وجود إقبال كثيف على بعض اللجان، وتم الدفع بمنسقين لتنظيم الدخول والخروج.

الشرقية: المستشار أسامة عبد الظاهر أعلن وجود كثافة كبيرة في لجنة رقم 12 بالزقازيق، وتم التنسيق لحسن إدارة حركة الناخبين.