رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، غدا الأربعاء، أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة.

وستتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين مصر والجزائر، وهناك حرص من الجانبين على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وفي هذا الصدد عقدت 8 دورات سابقة ناجحة كان آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية؛ حيث تم التوقيع خلال الدورة الثامنة للجنة العليا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.