أئمة أوقاف مركز أولاد صقر بالشرقية يدلون بأصواتهم رافعين أعلام مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 04:32 مساءً - شهدت لجان مركز أو لأحد صقر محافظة الشرقية توافدوا من أئمة وخطباء مساجد المركز على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وناشد الأئمة والخطباء المواطنين بالخروج والتصويت لأن الإدلاء بالصوت واجب شرعى والتخلف عنه مخالفة شرعية.
وصول مسن ذوى الهمم بعد إصراره على التصويت بنفسه فى انتخابات مجلس النواب
وناشد المسن من ذوى الهمم المواطنين الخروج والإدلاء بأصواتهم لأن ذلك يعد واجبا شرعيا فى اختيار الأصلح الصالح العام، وثمن الحضور باللجنة حسن صنيع المسن وعرض الجميع مساعدته إلا أنه رفض وأصر على الوصول للصندوق والإدلاء بصوته دون أى تدخل من أحد.
وبدأت في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز أصوات الناخبين، داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي الاقتراع، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة، والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
ويبلغ تعداد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 34 مليونا و611 ألفا و991 ناخبا يتوزعون على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية، فيما يبلغ عدد المرشحين الذين يخوضون غمار المنافسة بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1316 مرشحا ويتنافسون على 141 مقعدا فرديا، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة في قطاع شرق الدلتا، وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.