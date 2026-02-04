علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 03:29 مساءً - يستعد نادي إنتر ميلان لاستضافة نظيره نادي تورينو مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "يو باور ستاديوم"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا لموسم 2025-2026.

نتائج إنتر ميلان قبل مواجهة تورينو

يدخل الإنتر اللقاء بحالة فنية ممتازة، حيث حقق 4 انتصارات في آخر 5 مباريات له، بينما يسعى تورينو لتجاوز تذبذب نتائجه الأخيرة وتحقيق مفاجأة بالإطاحة بصاحب الأرض من البطولة.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا

ستكون أحداث المباراة منقولة مباشرة وحصرياً عبر تطبيق شاهد - VIP | رياضة، وسيتولى المعلق محمد أبو كبدة مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.