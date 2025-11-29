رئيس الوزراء يتفقد مشروع روضة السيدة 2 ويتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 11:28 صباحاً - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع روضة السيدة 2، واستمع لشرح تفصيلي حول المشروع وتطوير المنطقة المحيطة ونقل أصحاب الورش لشمال الحرفيين وتعويضهم.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، يأتي انطلاقا من استراتيجيتها التي تستهدف الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للمنطقة، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، بما يضمن الارتقاء العمراني بالمناطق السكنية المحيطة، وبما يتكامل مع الجهود التنموية في جميع أنحاء الجمهورية.