بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:23 مساءً - قدم نادي الهلال السعودي مهاجمه الفرنسي الجديد كريم بنزيما لوسائل الإعلام، بعدما نجح في التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من صفوف اتحاد جدة.

كريم بنزيما يرتدي الرقم 90

وسيرتدي كريم بنزيما لاعب الهلال الجديد الرقم 90 مع الزعيم، بعدما ظهر بقميصه الجديد في حفل تقديمه لوسائل الاعلام اليوم.

وقام نادي الهلال بشراء ما تبقى من عقد بنزيما مع اتحاد جدة، في ظل فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين.

وأصدر نادي الهلال بيانا أكد فيه:

أنهت إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات توقيع عقد انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ وذلك لمدة عام ونصف؛ في صفقة انتقال حر.

ويعد "بنزيما"، من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، حيث ساهم في تحقيق 34 لقبًا مع الأندية التي مثّلها، من أبرزها "كأس العالم للأندية" 5 مرات، "دوري أبطال أوروبا" 5 مرات، والدوري الإسباني 4 مرات مع "ريال مدريد"، كما حقق الدوري الفرنسي 4 مرات مع "ليون"، كما شارك "بنزيما" على الصعيد الدولي مع المنتخب الفرنسي في 97 مباراة دولية، تخلّلها تحقيق دوري الأمم الأوروبية والمشاركة في كأس العالم.

ونال "كريم" على المستوى الفردي جائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، وأفضل لاعب في أوروبا، إضافةً إلى تحقيقه لقب الهداف في العديد من المحافل العالمية.

