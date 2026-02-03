أخبار مصرية

تضارب الأنباء حول مقتل سيف الإسلام القذافي في ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:23 مساءً - تضاربت الأنباء في ليبيا خلال الساعات الماضية حوّل مصير سيف الإسلام القذافي، حيث تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية عن اغتيال نجل القذافي في ظروف غامضة جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.

 

وأكدت وسائل إعلام محلية ليبية غرب البلاد مقتل سيف الإسلام القذافي خلال اشتباكات مسلحة مع قوة مسلحة تتبع اللواء 444 قتال بالقرب من حقل الحمادة.

فيما نفت وسائل إعلام تتبع النظام الليبي السابق مقتل سيف الإسلام القذافي، مؤكدة نجاته من محاولة اغتيال بالقرب من حقل الحمادة.

 

 

