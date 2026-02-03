تضارب الأنباء حول مقتل سيف الإسلام القذافي في ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:23 مساءً - تضاربت الأنباء في ليبيا خلال الساعات الماضية حوّل مصير سيف الإسلام القذافي، حيث تحدثت وسائل إعلام محلية ليبية عن اغتيال نجل القذافي في ظروف غامضة جنوب مدينة الزنتان غربي البلاد.

