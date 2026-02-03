أمجد الشوا لـ الحياة اليوم: مصر لها دور محوري في فتح معبر رفح بالاتجاهين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 10:23 مساءً - قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن العمل بدأ بشكل جزئي في معبر رفح منذ الأمس، بما يتعلق بدخول العائدين إلى قطاع غزة ومغادرة عدد من الجرحى والمرضى، موضحا أن المعبر يشهد إجراءات وتعقيدات إسرائيلية، لكنه أكد أن مجرد فتح المعبر يعتبر إنجازًا مهمًا في ظل تعنت الاحتلال ومحاولته التملص من فتحه بشكل كامل.

دور مصر في تيسير فتح المعبر

وخلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، شدد أمجد الشوا، على أن الجهود المصرية والموقف الثابت للدولة كان لهما دور محوري في فتح المعبر في كلا الاتجاهين.

وأضاف أمجد الشوا أن الاحتلال كان يسعى لجعل فتح المعبر في اتجاه واحد فقط، أي لمغادرة الفلسطينيين فقط، بهدف تعزيز مشروعه في تهجير السكان من قطاع غزة، لكن التدخل المصري حال دون ذلك.

عراقيل الاحتلال أمام عودة السكان

أوضح أمجد الشوا أن الاحتلال يسعى لفرض عراقيل أمام عودة السكان إلى غزة، عبر إقامة نقطة تفتيش على الفلسطينيين، بما يشمل التحقيق مع الأطفال والنساء، وفرض معاملة تقلل من الكرامة الإنسانية، في محاولة لتعقيد عملية العودة وإثارة المعاناة.

الثناء على الجهد الدبلوماسي المصري

وأكد أمجد الشوا أن الفلسطينيين يعولون على الجهد الدبلوماسي المصري على جميع المستويات لتيسير عمل المعبر، وإزالة العوائق، وزيادة أعداد المسافرين والعائدين إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على إلغاء القاعدة العسكرية التي تسبب معاناة للعائدين، مؤكدًا أن نجاح فتح المعبر خطوة مهمة نحو تخفيف الضغط عن المواطنين في القطاع.