أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتابع توافر الأسمدة في الأسواق وخطط حوكمة منظومة الدعم لضمان وصولها للمزارعين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة لحوكمة منظومة دعمها، وذلك خلال اجتماع موسّع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاعين الصناعي والزراعي.

متابعة توافر الأسمدة وضمان احتياجات السوق المحلية

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع جاء في إطار الحرص على متابعة توافر مختلف أنواع الأسمدة في الأسواق، والعمل على ضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يدعم خطط التوسع الزراعي في مصر وزيادة الإنتاجية، ويصب في صالح المزارع المصري.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير منظومة متكاملة لضمان وصول الأسمدة للمستحقين، وتلبية احتياجات القطاع الزراعي بشكل يُحقق الاستقرار ويعزز الإنتاج.

رفع كفاءة الإنتاج داخل المصانع المنتجة للأسمدة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود الجارية داخل المصانع المنتجة للأسمدة، والتي تشمل:

توفير الاحتياجات اللازمة لتشغيل المصانع بطاقتها القصوى

الحفاظ على احتياطي آمن من جميع أنواع الأسمدة

استمرار توريد الكميات المطلوبة لوزارة الزراعة

إتاحة الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية وصرفها وفق الاستهلاك الفعلي للمزارعين

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية، لضمان استقرار سوق الأسمدة ودعم المزارعين.

تعزيز الحوكمة ومنع التلاعب في منظومة الأسمدة المدعمة

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز الحوكمة في منظومة دعم الأسمدة، من خلال:

تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع

إحكام الرقابة لمنع أي تلاعب أو تداول غير مشروع

ضمان التوزيع العادل للأسمدة المدعمة

المتابعة الميدانية المستمرة لضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين

تطوير آليات دقيقة للتتبع والرقابة

وأوضح أن الدولة حريصة على ضمان أعلى مستويات الشفافية والانضباط في هذه المنظومة، بما يحقق العدالة للمزارعين ويحافظ على كفاءة استخدام الدعم الحكومي.