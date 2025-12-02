انتعاش حركة السفر بمطار القاهرة بأكثر من 2 مليون و600 ألف راكب خلال نوفمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر نوفمبر 2025 انتعاشا واضحًا فى حركة الركاب والحركة الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 2 مليون و694 ألفا و470 راكبا، مقابل 2 مليون و442 ألفا و368 فى نوفمبر عام 2024 بزيادة قدرها 10%، بينما بلغ إجمالى عدد الرحلات 19 ألفا 556 رحلة مقابل 17 ألفا و646 رحلة فى نوفمبر 2024 بزيادة قدرها 11% .

وسجّل عدد المسافرين المغادرين مليونا و364 ألفا و16 راكبًا على متن 9788 رحلة، في حين بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج مليونا و330 ألفا و454 راكبًا، وصلوا على متن 9768 رحلة جوية.

وتؤكد هذه الأرقام على الكفاءة التشغيلية العالية لمطار القاهرة الدولي رغم الكثافة الملحوظة، مما يعكس قدرة مطار القاهرة على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المقدمة للمسافرين.