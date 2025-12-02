بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، لإعلان نتيجة الجولة الأولي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحا بالنظام الفردي.

ومن المقرر أن يستأنف المرشحين المزمع خوضهم جولة الإعادة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 2 وحتى 14 ديسمبر، ووفقا للجدول الزمنى للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا، الطعون على النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على ان تفصل المحكمة في هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر.

وحول المواعيد المتبقية من عمر انتخابات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر