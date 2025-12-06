نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور لافت لجامعة القاهرة في ملتقى "إديوجيت 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة القاهرة كراعٍ رسمي في فعاليات المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي "إديوجيت 2025" في دورته الثامنة عشرة، والذي أُقيم خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة نحو 120 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ودولية.

وجاءت مشاركة جامعة القاهرة في إطار حرصها على التعريف بالتخصصات والبرامج الدراسية المتميزة بكليات الجامعة الأم، وبرامج جامعة القاهرة الأهلية، والفرع الدولي، إلى جانب فتح آفاق جديدة لجذب الطلاب المصريين والوافدين للالتحاق ببرامجها المتقدمة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة أن مشاركة الجامعة في معرض EDUGATE استهدفت جذب الطلاب والتعريف بنظام الدراسة ببرامج الجامعة التي تواكب أحدث النظم التعليمية العالمية. كما أشار إلى الكيانات التعليمية المرتبطة بجامعة بجامعة القاهرة، كالجامعة الاهلية التي تضم 14 كلية بها برامج حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، والفرع الدولي الذي يطرح برامج دراسية بالشراكة مع جامعات أجنبية مرموقة.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن الجامعة أطلقت خلال الفترة الماضية حزمة من البرامج الدراسية الجديدة والمتقدمة بنظام الساعات المعتمدة، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا ويلبي احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مشاركة الجامعة تضمنت تقديم معلومات شاملة حول كلياتها وبرامجها، وإتاحة الإرشادات اللازمة للطلاب، وتنظيم عدد من الندوات والمحاضرات التعريفية، إلى جانب استعراض مرافق الجامعة البحثية والخدمية، والتعريف بالخدمات المجانية التي توفرها للطلاب مثل الرعاية الطبية، والأنشطة الرياضية والثقافية، والدعم النفسي.

وأشار الدكتور محمود السعيد إلى أن جامعة القاهرة قدّمت خلال مشاركتها عرضًا إلكترونيًا تناول أهم مؤشرات أداء الجامعة وتطورها، وأبرز سماتها الأكاديمية، بالإضافة إلى قائمة تضم أكثر من 170 برنامجًا دراسيًا في قطاعات: الطبي، والهندسي، والأساسي، والإنساني، والاجتماعي، جميعها مصممة وفق معايير الاعتماد المحلي والدولي وتتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن ملتقى «إديوجيت» شكّل منصة مميزة لتبادل الخبرات والتعرّف على أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة ممثلين عن أكثر من 100 جامعة مصرية، وما يزيد على 20 جامعة دولية، إلى جانب عدد من الوكالات التعليمية العالمية، بما أتاح فرصة مهمة لتبادل الرؤى وعرض التجارب الناجحة في تطوير البرامج الدراسية وأساليب جذب الطلاب.