حدث اليوم .. قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل أسيرا محررا من شمال رام الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 09:32 صباحاً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيرا محررا، من قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وبحسب وكالة سند الإخبارية، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المحرر رأفت أبو ربيع عقب مداهمة منزله في القرية وتفتيشها.

وكان قد أصيب سبعة فلسطينين، بجروح ورضوض جراء اعتداء للمستوطنين ما بين بلدتى حلحول وبيت أمر شمال الخليل.

مستوطنون مسلحون يهاجمون المزارعين بالحجارة والهراوات

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن مجموعات من المستوطنين المسلحين من مستعمرة كرمي تسور، المقامة على أراضى فلسطينية، هاجمت بالحجارة والهراوات وغاز الفلفل السام مجموعة من المزارعين، حاولوا الوصول الى أراضيهم في منطقة وردان ما بين بلدتي بيت أمر وحلحول، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بجروح ورضوض وحالات إغماء، تم نقلهم بواسطة طواقم الإسعاف الى مستشفى محمود عباس الحكومي في بلدة حلحول.