‏بعد قليل .. بيان للنيابة العامة بشأن وفاة لاعب السباحة يوسف محمد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 11:32 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي للنيابة العامة، أنه سيصدر بعد قليل، بيانًا صحفيًا،‏ بشأن واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد أحمد.

تفاصيل وفاة الطفل يوسف

من جانبه كشف والد الطفل يوسف محمد عبد الملك، بطل نادي الزهور الذي لقي مصرعه غرقًا خلال منافسات بطولة كأس الجمهورية، تفاصيل جديدة بشأن اللحظات التي سبقت اكتشاف وجود ابنه في قاع حمام السباحة، مؤكدًا أن من اكتشف الواقعة كان أحد المتسابقين وليس أحدا من الحكام أو أفراد فريق الإنقاذ.

وقال والد يوسف في تصريحات لتليفزيون اليوم السابع إن الواقعة حدثت أثناء سباق "محاولة تحطيم رقم سباق 54 متنوع"، حيث قفز أحد السباحين في الماء ولم يلتفت لوجود شيء غير طبيعي، إلى أن جاء المتسابق الذي يليه، والذي كان يرتدي نظارة سباق، فشاهد يوسف بوضوح في قاع المياه.

وأضاف: "المتسابق نادى على الحكم وقال له: فيه ولد تحت الميه.. لكن الحكم رفض يصدقه وقاله: بيتهيألك. وعندما صرخ الولد بصوت عالي بدأ الجميع ينتبه، وقاموا بانزال منقذ يتأكد، وبالفعل وجدوا يوسف تحت الماء".

والد يوسف يرد على الشائعات

وعلّق والد الطفل على الشائعات التي ترددت بشأن إصابة يوسف بأي مشكلات صحية أو تناوله منشطات، مؤكدًا أنها ادعاءات باطلة، وقال: "يوسف بقاله أكتر من 6 سنين بيلعب بطولات رسمية في مصر.. بطل جمهورية فى الفراشة والباك، ومش أول مرة يلعب سباقات قوية وعنيفة، لو كان عنده أي مشكلة صحية كان ظهر قبل كده".

وأوضح أن يوسف شارك في البطولة بعد حصوله على راحة كافية لمدة يومين ونصف، ثم خاض سباق 50 متر فراشة، وهو من أعنف السباقات ويتطلب قوة بدنية عالية، ونجح فيه دون أي أعراض، ما ينفي تمامًا أي شبهة تتعلق بالمنشطات أو الإجهاد الصحي.

كما أكد أن ناديه كان يعتمد عليه دائمًا في سباقات الظهر (الباك)، وكان يشارك في سباقات التتابع نظرًا لتميزه، مضيفًا:

"يوسف كان بينزل السباقات وهو جاهز وقوي.. واللي يقول إنه عنده مشكلة صحية أو تناول منشطات بيظلمه وبيشوّه سمعته."

واختتم الأب حديثه بمطالبة رسمية برد الاعتبار لابنه، قائلًا إن يوسف "استُشهد وهو بيؤدي سباقه كبطل"، وأن من الضروري محاسبة المقصرين في اكتشاف غرقه، بالإضافة إلى وقف ما وصفه بـ"الافتراءات" التي تمس سمعته وسجله الرياضي.