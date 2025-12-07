الداخلية تتخذ الإجراءات التأديبية ضد فرد شرطة فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام فرد شرطة يرتدى الملابس الأميرية، يستقل دراجة نارية تابعة لجهة عمله وأخر بالتهجم على منزله والتعدى على أهليته بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحب الحساب، مقيم بدائرة مركز منشأة القناطر، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 30 نوفمبر المنقضى حدثت مشادة كلامية بينه وأبناء عمومته "فرد شرطة وشقيقة"، بسبب لهو الأطفال حضر على إثرها الأخيرين بالدراجة النارية لمحل سكنه بدائرة المركز وتبادلوا التعدى بالضرب على بعضهم دون حدوث ثمة إصابات، وأضاف بتصالحه معهما ولم يتهم أحد بالتهجم على منزله أو التعدى على أحد أفراد عائلته.

وأمكن ضبط صاحب الحساب وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب وتولت النيابة العامة التحقيق، وفى إطار ثوابت الوزارة تم إتخاذ الإجراءات التأديبية حيال فرد الشرطة المذكور.