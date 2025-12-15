الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى تكوّن سحب منخفضة ومتوسطة تسببت في سقوط أمطار على عدد من المناطق.

"الجو هيقلب".. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات القادمة بسبب هذه الظاهرة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأمطار تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانًا، خاصة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وشمال سيناء، لافتة إلى أن بعض المحافظات شهدت بالفعل هطول أمطار خلال الساعات الماضية، مع استمرار فرص سقوطها خلال اليومين المقبلين.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وأضافت أن السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، تمتد بشكل متقطع إلى مناطق جنوب الوجه البحري، بينما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن البلاد ستظل تحت تأثير هذا المنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى نشاط ملحوظ للرياح يسهم في الحد من تكون الشبورة المائية خلال بعض الفترات.

وأشارت غانم إلى أن نهاية الأسبوع ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، مع سيطرة مرتفع جوي يؤدي إلى استقرار الطقس وهدوء الرياح، إلا أن فرص تكوّن الشبورة المائية الكثيفة ستزداد خلال ساعات الصباح الباكر.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية الناتج عن الشبورة المائية.