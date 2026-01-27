نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدرس تسجيل الشركات الروسية بمنصتي الشراء الموحد والبورصة السلعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 09:00 مساءً - محمد أحمد _ عقد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لقاءً مع أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة الروسية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها تأمين توريد القمح الروسي إلى مصر، وذلك في إطار مشاركته في المنتدى الدولي للحبوب Grains and Pulses Forum،

وتناول اللقاء، آليات تسجيل الشركات الروسية على منصة إدارة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وكفاءة العمليات، إلى جانب مناقشة فرص توسيع صادرات المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الروسية.

دراسة مقترح إنشاء مركز لوجستي للحبوب بالموانئ وتوريد الأسمدة والمبيدات الزراعية

كما بحث الجانبان، إجراءات تسجيل الموردين الروس في البورصة السلعية، ومقترح إنشاء مركز لوجستي بالموانئ المصرية لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، فضلاً عن مناقشة توريد الأسمدة والمبيدات الزراعية لدعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور بهاء الغنام دميتري سيرغييف، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا الاتحادية، حيث جرى بحث سبل توريد الأقماح والحبوب إلى مصر بما يضمن استقرار الإمدادات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات التجارة الزراعية والأسمدة والمبيدات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تدرس تسجيل الشركات الروسية بمنصتي الشراء الموحد والبورصة السلعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.