باريس سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية 2025 على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:25 مساءً - توج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على حساب فلامنجو بلقب بطولة كأس القارات للأندية 2025، إثر تغلبه في ركلات الترجيح بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي.

باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

وتعادل الفريقان إيجابيًا بنتيجة 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليلجأ الناديين الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح فريق باريس سان جيرمان. جاء هدفا المباراة عن طريق النجم كافاراتسخيليا في الدقيقة 38 من عمر اللقاء لصالح باريس سان جيرمان، قبل أن يتعادل جورجينهو فى الدقيقة 69 من ركلة جزاء لفريق فلامنجو.

وحملت المواجهة أهمية كبيرة للطرفين، حيث يلتقي فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس مع باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا، في صراع مباشر على اعتلاء منصة التتويج وحصد اللقب القاري. ودخل الفريقان اللقاء بطموحات مشتركة في كتابة فصل جديد من الإنجازات، وسط ترقب جماهيري واسع لمباراة تعد بالكثير من الندية والإثارة، في ظل تقارب المستوى ورغبة كل طرف في فرض سيطرته على مجريات النهائي.

ودخل نادي باريس سان جيرمان اللقاء بطموح تعزيز سجله بالألقاب، بعد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا 2025 للمرة الأولى في تاريخه، ومن المنتظر أن يعتمد المدير الفني الإسباني لويس إنريكي على توليفة متوازنة تضم مجموعة من أبرز مفاتيح اللعب القادرة على حسم المواجهة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد فلامنجو

- حراسة المرمى: سافونوف.

- خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز.

- خط الوسط: فابيان رويز، فيتينها، جواو نيفيز.

- خط الهجوم: كانج إن لي، ديزيري دوي، كفاراتسخيليا.