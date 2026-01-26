نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات الهندسية تقفز إلى 6.5 مليار دولار خلال 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 09:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت الصادرات الهندسية المصرية سلسلة صعودها المتنامية خلال عام 2025، مسجلة 6.5 مليار دولار بنسبة نمو 13%، مقارنة مع 5.7 مليار دولار خلال عام 2024.

وحققت بذلك أعلى قيمة تصديرية في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية وفق المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

ارتفعت بنسبة 18% خلال ديسمبر 2025 إلى 620.6 مليون دولار

وعلى مستوى شهر ديسمبر منفرد، سجل قفزة غير مسبوقة في أداء الصادرات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 620.6 مليون دولار مقابل 525.3 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى قيمة شهرية تسجلها الصادرات الهندسية المصرية على الإطلاق.

في هذا السياق قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكدًا أن القطاع الهندسي استطاع تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في أكبر قفزة للقطاع الهندسي.

وأضاف الصياد، أن الأداء الاستثنائي لشهر ديسمبر يمثل مؤشرًا واضحًا على الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية 2025، ويعكس وهذا الأمر تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

قطاع الآلات والمعدات سجل نموًا بنسبة 30% خلال 2025

وأوضح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموًا بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.

الصادرات الهندسية شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الدولية خاصة الأوروبية

كما أشار إلى أن الصادرات الهندسية شهدت توسعًا ملحوظًا في عدد من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا.

ولفت إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الأسواق الإفريقية، لا سيما كينيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، فضلًا عن نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية مثل الصين وأذربيجان، واستمرار الحضور القوي في السوق الامريكية.

وأكّد الصياد على أن المجلس يستهدف البناء على هذه النتائج الإيجابية خلال عام 2026، من خلال فتح أسواق جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرًا صحفيًا يوم 2 فبراير 2026 لإعلان تفاصيل القفزة التاريخية في القطاعات الهندسية كما يعلن خطة العمل للعام الجاري ومستهدفات الصادرات حتى 2030.

