مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية بشكل عام والجماهير المصرية بشكل خاص انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، والتى يشارك فيها منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، والتى تقام فى المغرب فى الفترة من 21 ديسمبر الجارى حتى 18 يناير 2026.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 منتخب مصر فى المجموعة الثانية، بجانب زيمبابوى وجنوب أفريقيا وأنجولا، ويخوض منتخب مصر مبارياته فى البطولة بملعب أدرار فى مدينة أغادير.



مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا



- مباراة مصر وزيمبابوى.. يوم 22 ديسمبر الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

- مباراة مصر وجنوب افريقيا.. يوم 26 ديسمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- مباراة مصر وانجولا.. يوم 29 ديسمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.



منتخب مصر صاحب الرقم القياسي فى أمم أفريقيا



ويطمح منتخب مصر لاستعادة لقب كأس أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010، بعد الإنجاز التاريخي الثلاثي الذي حققه تحت قيادة حسن شحاتة في نسخ 2006 و2008 و2010.

يدخل الفراعنة البطولة بطموح استعادة الهيبة القارية وإضافة النجمة الثامنة لسجل إنجازاتهم، بعد خيبة نهائي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال.

ويُعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا في تاريخ كأس أمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، وغانا بـ4 ألقاب.



مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025



يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، قبل مواجهة جنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر، ويختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

تشارك في البطولة 24 منتخبًا إفريقيًا، تستضيفها 6 مدن مغربية: الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أغادير، فاس، وطنجة، وتعد هذه المرة الأولى منذ 1988 التي تقام فيها البطولة في المغرب.



قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا



- حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

- خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

- خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

- خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.