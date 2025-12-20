الارشيف / أخبار مصرية

الإدارية العليا تستقبل 47 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 20 ديسمبر 2025 07:25 مساءً -  

‎استقبلت المحكمة الإدارية العليا، 47 طعنا على نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة قضائيا بالمرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 18 ديسمبر 2025، وتستمر المحكمة اليوم حتى نهاية اليوم في تلقي الطعون، وحددت المحكمة جلسة 22 ديسمبر، لنظر الطعون والفصل فيها.

 

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدا، والتى تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.

 

 

‎ومن المقرر، أن تجرى جولة الإعادة فى الدوائر الـ30 فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، أما فى الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة 10 يناير 2026.

 

‎وتواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة استقبال الطعون لمدة يومين تنتهي اليوم السبت، وتبدا نظر الطعون والفصل فيها حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والمحدد لمدة يومين لاستقبال الطعون، و10 أيام مدة نظرها والفصل فيها.

